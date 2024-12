La Caritas ha accolto 200 poveri in un anno

Novanta famiglie quest’anno hanno chiesto un aiuto alla Caritas di San Marino. Lo fanno sapere dall’organismo pastorale che, a un passo dalla fine del 2024, traccia un bilancio dell’attività svolta. "Tutto ciò che facciamo – dicono don Alessandro Santini e i volontari – è possibile grazie alla generosità dei singoli cittadini, degli enti, delle associazioni – Grazie al sostegno sotto forma di aiuto economico o offerta del proprio tempo di tutti è stato possibile migliorare la vita, nel concreto, di molti residenti in Repubblica", Dicevamo delle 90 famiglie che si sono rivolte alla Caritas vicariale del Titano, 200 persone in tutto. "Si tratta – spiegano – di adulti appartenenti a tutte le fasce d’età, sia uomini che donne, sammarinesi, italiani residenti e profughi ucraini, con qualsiasi titolo di studio e provenienza professionale, segno che i momenti critici possono essere vissuti da chiunque, in qualsiasi fase della propria vita".

La Caritas è diventata un punto di riferimento per tutte queste persone, "sia perché – spiega don Alessandro – è in grado di dare risposte concrete più immediate, sia perché in grado di accompagnarle in percorsi necessari ed essenziali a compiere qualche passo in più verso una maggiore autonomia. E la Caritas, grazie al supporto di volontari e dei donatori, senza i quali nulla sarebbe possibile, non si è mai tirata indietro, anzi ha aumentato i servizi offerti".

Il 2024 sta per andare in archivio, ma alla Caritas San Marino guardano già avanti. "L’auspicio è quello di condividere nuove iniziative e di poter continuare insieme un itinerario comune, all’insegna di una solidarietà sempre viva e concreta, che incoraggi tutti a camminare sul sentiero dell’attenzione al prossimo e al rispetto per l’altro e specialmente il più bisognoso". Ultimo dei progetti, in ordine di tempo, quello a supporto dell’Associazione Carità senza Confini che ha spedito non più di un mese fa aiuti in Ucraina. La Caritas, insieme ad altre associazioni e a quell’aiuto dei privati che nella Repubblica di San Marino non manca mai, ha contribuito fornendo abbigliamento invernale e prodotti alimentari raccolti in collaborazione con gli organizzatori della colletta alimentare.