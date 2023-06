La cartiera assume due operai specializzati

La cartiera di San Marino sta selezionando due figure professionali, a partire da un caldaista da adibire alla conduzione della caldaia termica. Per questo professionista è indispensabile aver già maturato esperienza nella mansione ed è preferibile il possesso di un diploma tecnico e della patente di secondo grado per la conduzione di generatori di vapore. Si sta cercando anche un operaio addetto alla produzione, da adibire alla lavorazione di carta e cartone. Per tale figura si richiede il diploma di scuola media inferiore o superiore. Ambedue saranno inquadrati a tempo indeterminato. L’orario di lavoro previsto è a tempo pieno su turni, così distribuito: sei giorni lavorativi comprendenti due mattine, due pomeriggi e due notti con tre giorni di riposo. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione che interessa.