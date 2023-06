La casa della cultura è realtà Inaugurazione con Bonaccini

Domenica a San Giovanni ci sarà l’inaugurazione della Casa della cultura (ex sede comunale) e del percorso di riqualificazione del centro storico denominato ‘Rigenerazione urbana’ che ha permesso la consegna di nuovi spazi ai marignanesi: dall’attraversamento di via Roma, al parchetto della biblioteca comunale, a via Macello. Ma l’intervento più significativo di tutto il tessuto cittadino è sicuramente quello relativo all’ex sede comunale marignanese, d’ora in poi denonimata Casa della cultura. Il progetto di rigenerazione urbana prevede un intervento complessivo pari a 1 milione di euro, del quale il 70 % della spesa complessiva è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna. "L’obiettivo dell’intervento – spiega l’amministrazione comunale marignanese – era quello di rendere più attraente e fruibile il centro storico, sia a livello turistico-culturale che commerciale, permettendo l’utilizzo di nuovi spazi e valorizzando la socialità, anche in risposta alle tante proposte ed iniziative del tessuto sociale marignanese, promuovendone la specificità sociale, storica e culturale". Alcuni spazi sono già in uso, tra i quali gli ambienti della Casa della cultura che sta ospitando la mostra ‘Alberi, partiture del cuore’. Domenica mattina ci sarà anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a visionare i nuovi spazi.