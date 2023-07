La Casa della salute apre con 11 medici e il pediatra

Novafeltria ha la sua nuova Casa di comunità. Ieri il taglio del nastro per la struttura, suddivisa su due edifici (per un totale di circa 750 metri quadrati), costa quasi un milione di euro, di cui 544mila a carico dell’Unione comuni Valmarecchia con fondi europeri, e i restanti 380mila finanziati dall’Ausl. Il nucleo di cure primarie della nuova Casa di comunità sarà formato da 11 medici di famiglia, in servizio dal lunedì al venerdì. Nei weekend e di notte l’assistenza sarà assicurato dalla guardia medica, mentre nei giorni festivi e prefestivi sarà a disposizione un ambulatorio (aperto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19) con un medico e altri cinque sanitari. Garantita anche la presenza del pediatra, come richiesto dai sindaci. "Con questa struttura – osserva il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini – si amplia la cittadella della salute di Novafeltria, con una più ampia offerta di servizi socio-sanitari. Accanto all’ospedale e alla Rsa ecco ora la nuova Casa della comunità. Nei prossimi mesi arriveranno poi l’ospedale di comunità, il punto di accoglienza e altri servizi per tutta la Valmarecchia, per un totale di oltre 4 milioni di euro di investimenti, compresi i lavori interni e interni al ’Sacra famiglia’". Tra i servizi l’ambulatorio di psicologia e neuropsichiatria infantile, quello per le vaccinazioni, il servizio degli infermieri domiciliari, l’ambulatorio infermieristico per patologie croniche. "È un ulteriore passo avanti – sottolinea Tiziano Carradori, direttore generale Ausl – per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali. Con reti cliniche, equipe multiprofessionali e punti di assistenza continuativa, in particolare per i tanti malati cronici e gli anziani che vivono in Valmarecchia".

r.c.