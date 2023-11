La casa di riposo accoglie gli amici a quattro zampe

Grande partecipazione per il progetto di Pet therapy, inaugurato giovedì nei reparti della residenza per anziani di Villa Salus, a Viserbella di Rimini. La presidente Irena Cecchi che ha appoggiato con entusiasmo l’iniziativa che si articola in un ciclo di dieci incontri, organizzata dagli animatori Simona Larghetti e Matteo Marzaloni. L’iniziativa coinvolge ad ogni incontro dagli otto ai tredici ospiti della residenza, i quali hanno l’opportunità di relazionarsi ed entrare in contatto con gli amici a quattro zampe, assistendo alle attività guidate dalla dottoressa Sara Balestra, educatrice cinofila, che coadiuva le attività in modalità assistita.