La casa di riposo al contrattacco dopo la chiusura I legali: "Faremo ricorso al Tar contro il Comune"

Il Comune ordina la chiusura della casa di riposo di Santarcangelo VillAllegra, ma la direzione della struttura entro questa settimana farà ricorso al Tar. Lo annunciano i legali della cooperativa che gestisce la casa di riposo, Davide Grassi (nella foto) e Gaia Galeazzi: "Secondo il Comune dovremmo chiudere in 10 giorni, ma farlo così all’improvviso è difficile, sia per il trasferimento degli utenti che per i dipendenti". Per l’amministrazione, la casa di riposo ha troppi ospiti e un’assistenza sanitaria inadeguata per alcuni di loro, "considerando le patologie di cui soffrono". Il Comune ha dato 10 giorni di tempo per trovare, insieme all’Ausl, una nuova collocazione agli anziani. La direzione di VillAllegra non ci sta e sta lavorando all’istanza al Tar. "Ci sono tutti i presupposti per impugnare il provvedimento – continua il legale – Le persone che vivono e lavorano in VillAllegra vanno tutelate al massimo". La decisione del Comune di far chiudere la struttura arriva dopo l’ispezione dei Nas del 29 dicembre scorso: i carabinieri avevano scoperto che la struttura accoglieva 5 anziani in più rispetto al numero limite di 12.