La Casa rossa di Panzini e il museo di Giulio Turci aperte nel weekend

Visite guidate ed eventi in questo weekend anche nelle case-museo del Riminese. A Bellaria la Casa rossa, la storica dimora di Alfredo Panzini, sarà aperta al pubblico sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 15 alle 18. In entrambe le giornate, alle 16, è prevista la visita guidata tematica Alfredo e la Casa rossa. A Santarcangelo si potrà visitare Un nido di passeri, la casa studio del pittore Giulio Turci (per informazioni telefono 342.0675085). Infine a

Montescudo-Montecolombo porte aperte alla casa-museo di Leo Amici. Gli eventi fanno parte delle ’Giornate internazionali’ delle case della memoria e dei musei di personalità illustri.