La casa vacanze fa il pieno di ospiti: 600 in tutta l’estate

Oltre 600 ospiti per la casa vacanze di Pinarella di Cervia nell’estate 2023. Numeri importanti che confermano come la casa vacanze sia tra i più importanti centri di aggregazione e accoglienza territoriali per tutte le fasce d’età. Seicento gli ospiti accolti in struttura nel corso dei 7 turni organizzati dal 4 giugno al 9 settembre, a cui hanno potuto accedere gli assistiti Iss e i sammarinesi non residenti. In particolare, "la struttura – spiegano dall’Iss – è stata capace di confermare il suo ruolo educativo, che porta avanti da oltre 30 anni, accogliendo nei suoi locali 240 minori. Importante anche il ruolo socio-assistenziale, con 118 persone con disabilità ospitate dutante l’estate". Nella struttura hanno trovato ristoro anche numerosi gruppi esterni legati ad associazioni italiane, per un totale di 96 persone.