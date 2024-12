La Cassa di Ravenna e il sogno di Simoncelli. Moto3, sponsor della squadra corse Sic58

La Cassa di Ravenna scende in pista con Sic58 Squadra Corse, la squadra nata per onorare la memoria di Marco Simoncelli, il pilota di Coriano tragicamente scomparso nel 2011 durante il Gran Premio di Sepang. Il logo della banca campeggerà sulla carena delle moto della squadra nel Campionato Mondiale di Moto3 del 2025, unendosi a una storia che continua a commuovere e ispirare appassionati di tutte le età.

Per celebrare questa collaborazione, la prestigiosa filiale della Cassa di Ravenna a Milano, in via Dante 11, ospita fino al 10 gennaio un’esposizione unica: le moto da corsa della Sic58 Squadra Corse saranno esposte in un’area dedicata, offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirare da vicino l’eleganza e la potenza di queste straordinarie macchine. Marco Simoncelli, nato e cresciuto a Coriano, piccolo borgo nel cuore della Romagna, è stato molto più di un campione: con il suo sorriso contagioso, la sua umiltà e la sua passione per il motociclismo, ha incarnato i valori più autentici dello sport. La tragica perdita del giovane pilota non ha spento il suo sogno, che continua a vivere grazie al padre Paolo, fondatore della Sic58 Squadra Corse. Questa squadra rappresenta una seconda famiglia per tanti giovani talenti, offrendo loro la possibilità di competere nei circuiti internazionali e trasmettere, attraverso le loro performance, quei valori di lealtà e rispetto che Marco portava con sé.

Nel 2025, la squadra gareggerà nel Campionato Mondiale di Moto3 con i piloti Luca Lunetta e Stefano Nepa, oltre a partecipare alle competizioni della MotoE. Il Campionato di Moto3, una vera e propria fucina di talenti, vedrà ancora una volta le moto della Sic58 Squadra Corse distinguersi per dedizione e professionalità, accompagnate dal marchio della Cassa di Ravenna, che ha deciso di sposare questa causa non solo come investimento d’immagine, ma come riconoscimento del valore umano e sportivo della squadra.

La decisione della Cassa di Ravenna è carica di significato. Sponsorizzare Sic58 Squadra Corse significa sostenere una missione che unisce sport e memoria, passione e responsabilità. A tredici anni dalla scomparsa di Simoncelli, la sua eredità rimane viva nei cuori di chi lo ha ammirato e di chi lo scopre attraverso la sua storia. Le moto esposte a Milano rappresentano molto più che semplici mezzi tecnici: sono il simbolo di una passione che non si spegne, di un sogno che continua a correre.