"La Cassazione ci ha dato retta sostenendo la nostra tesi"

"Siamo fiduciosi sull’esito del giudizio positivo. Il fatto che anche la procura generale della Cassazione abbia condiviso il nostro ricorso ci fa ritenere che la questione balneare debba essere risolta nelle aule parlamentari e non in quelle giudiziarie. Sollecitiamo il governo a risolvere definitivamente la questione". Così il segretario nazionale del Sindacato italiano balneari (Sib-Confcommercio) Tonino Capacchione commenta l’udienza della Suprema Corte a sezioni unite di ieri (per il dispositivo della sentenza si dovrà attendere). "Si è svolta una discussione lunga e articolata – aggiunge – che ha riguardato tutti i motivi del ricorso. Il Collegio difensivo del Sib ha ribadito che le sentenze del Consiglio di Stato hanno di fatto espropriato il potere del Legislatore di disciplinare la materia e hanno invaso la giurisdizione della Corte costituzionale sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi da cui possano derivare conseguenze penali a carico dei concessionari. Altra grave criticità la estromissione dal processo del Sib quale rappresentante dei concessionari in un processo che ha effetti diretto sugli stessi. Con grave lesione dei diritti di difesa di tutti i balneari. La Procura generale ha ribadito quanto già esposto nelle sue memorie chiedendo l’accoglimento del ricorso del Sib e degli altri intervenuti nel giudizio". "Abbiamo fiducia – dice Mauro Vanni, Confartigianato –. L’auspicio è che sentenza riequilibri i poteri dello Stato su una materia così strategica. Tocca a governo e parlamento mettere mano definitivamente a questa situazione che da troppi anni rende precario il futuro".