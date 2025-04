La Cassazione contesta l’accusa: "Valutazioni lacunose per Louis, servono nuovi accertamenti"

di Lorenzo Muccioli

e Francesco Zuppiroli

"Pierina Paganelli era a conoscenza soltanto del fatto storico e oggettivo, rappresentato dal fatto che la nuora intrattenesse una relazione extraconiugale. Ella però non aveva ancora contezza di chi fosse l’amante della nuora. Discende da tale premessa, secondo logica, il fatto che Dassilva nulla potesse mai avere da temere dalla Paganelli, nonché da sua eventuali iniziative, a tutela della saldezza del matrimonio figlio". È uno dei passaggi centrali contenuti nelle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai legali di Louis Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, chiedendo al tribunale del Riesame di fissare una nuova udienza e valutare la richiesta di scarcerazione del 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Valutazione che si interseca ora con la decisione che il gip Vinicio Cantarini è chiamato ad assumere dopo l’incidente probatorio di Manuela. Le motivazioni della Suprema Corte passano in rassegna nove punti elencati dalla difesa, toccando vari aspetti dell’inchiesta, alcuni dei quali – va detto – già superati dai recenti sviluppi. È il caso ad esempio dei rilievi sul video della cam3 della farmacia di via del Ciclamino, in base ai quali la statura di Dassilva sarebbe incompatibile con quella del soggetto ignoto ripreso alle 22.17. La Casssazione, d’altro canto, non risparmia critiche all’operato dei giudici del Riesame, sollecitando maggiori approfondimenti su alcuni aspetti di rilievo.

La difesa di Louis aveva contestato anzitutto gli esiti della consulenza tecnica dell’accusa, da cui è stato desunto il colore scuro della pelle dell’ignoto ripreso dalla cam 3. Su questo punto, rileva la Cassazione, "il provvedimento manca di confrontarsi con le deduzioni difensive, finendo per offrire una risposta autoreferenziale". Inoltre "poco comprensibile è la risposta offerta alla specifica deduzione difensiva, riguardante il fatto che – all’interno del medesimo fotogramma – si evidenziasse un braccio più chiaro e un altro più scuro". Quanto all’alibi dell’indagato (rappresentato dalla moglie, Valeria Bartolucci, che ha sostenuto che lui fosse rimasto sul divano di casa almeno fino alle 22.12), "la ricostruzone fornita dal Riesame si discosta dal campo dell’oggettività. Se l’intento della donna, animata dal desiderio di salvare il marito, fosse effettivamente stato quello di fornire allo stesso un valido alibi, ella non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad offrire una versione ben più concludente e rassicurante" ad esempio "collocando il Dassilva in casa per l’intera notte". Rispetto al movente "la ricostruzione nell’ordinanza impugnata è monca, laddove evita il confronto con una ulteriore deduzione difensiva" ovvero che un’amica di Manuela "fosse già a conoscenza dell’identità dell’amante, dicendosi disposta a fornire la rivelazione a Giacomo, fratello di Giuliano".

Sul dialogo tra Louis e Manuela, intercettato nella sala d’aspetto della questura ("dimmi che non dobbiamo temere niente da questa cosa"), il Riesame aveva osservato che "le stranezze di Manuela fatte rilevare dalla difesa sono compatibili non solo con una conoscenza del crimine anteatta, ma anche col fatto che essa la mattina del 4 ottobre sia stata avvertita, al momento del suo arrivo in garage, che vi era un cadavere da parte di chi aveva commesso il delitto". Il che sarebbe potuto avvenire "anche da parte di Louis". Inoltre "il preavviso di quanto era accaduto poteva essere stata accompagnato da accorgimenti per non far urlare la donna". La Suprema Corte in proposito però sottolinea che "anche a prescindere dalla natura perplessa della ricostruzione di quanto accaduto (non è ben chiaro – scrivono sempre gli ermellini – da cosa derivi il convincimento circa l’adozione di suddetti accorgimenti volti a far tacere la Bianchi), tali affermazioni si collocano in una situazione di stridente contrasto logico rispetto a quanto affermato dallo stesso Tribunale", ossia la correlazione con le intercettazioni in questura per cui la Suprema Corte sottolinea ancora una "inconciliabilità logica". Su tali profili, "occorre che ci si soffermi più analiticamente e che si argomenti con maggiore dettaglio".

Quanto al tema dei presunti depistaggi di Louis, "sostiene la difesa che l’interesse" del senegalese "a sviare da sé i sospetti sarebbe stato soddisfatto semplicemente consegnando indumenti non coincidenti con quelli indossati da colui che si identificherebbe nell’assassino. A tal fine, del tutto irrilevante, al contrario, sarebbe stato fornire indumenti diversi da quelli indossati circa tre ore prima dell’omicidio. Quanto al possibile coinvogilmento del fratello di Manuela, la Suprema Corte ritiene che "le argomentazioni poste a sostegno della conclusione di non riferibilità del fatto a Loris Bianchi, non presentano tratti di illogicità o incongruenza".