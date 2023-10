La catastrofe in San Giuliano. Settant’anni dopo l’incendio: "Vidi la mia vicina bruciare"

di Manuel Spadazzi

Fu una delle più grandi tragedie a Rimini nel dopoguerra, con 6 morti e oltre 150 feriti. Eppure, se non ci fosse quella lapide – apposta dal Comune nel 2003 – a ricordarla, molti riminesi non saprebbero quello che accadde la sera del 23 ottobre 1953. Chi c’era invece quella sera, nelle strade di San Giuliano devastate dall’esplosione, ricorda ogni istante come fosse ieri. Fu un disastro di dimensioni colossali l’incidente di settant’anni fa, che vide un’autocisterna esplodere all’altezza di uno dei sottopassi di San Giuliano, vicino al mare. Una notte di fuoco e paura. Di corse all’ospedale con ogni mezzo a disposizione (auto, motorini, bici) per soccorrere i feriti. Una notte di terrore. Chi rimase ferito e riuscì a sopravvivere, si sentì miracolato. Anche perché all’ospedale di Rimini "eravamo talmente tanti e molti di noi erano in gravi condizioni. Non si era preparati a una catastrofe di quelle proporzioni".

Le cronache dell’epoca riportarono varie versioni dell’incidente. Quel che è certo è che l’autocisterna carica di gas partita da Mestre quella sera, a un certo punto cambiò percorso, per un errore, e andò verso mare. I due autisti conoscevano Rimini, ed erano convinti che non avrebbero avuto problemi nel transitare dai vari sottopassi presenti in via Carlo Zavagli. Non fu così. Un primo principio di incendio li costrinse a fermarsi. Poi, il disastro in corrispondenza di uno dei sottopassi. La motrice del camion prese fuoco, si sentì un boato tremendo, scoppiò il primo rogo e il cielo sopra San Giuliano fu squarciato da un improvviso bagliore. Venne dato l’allarme, sul posto accorsero vigili del fuoco e forze dell’ordine, ma anche tanti residenti.

"Mio marito, che lavorava in polizia, mi disse di prendere nostro figlio e riportarlo subito a casa, e andò a vedere cos’era successo", racconta Elena Bonora sulle pagine di ‘Rimini sparita’. Di lì a pochi minuti, verso le 20,30, con centinaia di persone già in strada per vedere e capire, scoppiò l’inferno. A causa del primo incendio, prese fuoco anche la seconda cisterna del camion ed esplose. Una gigantesca fiammata travolse tutti e tutto. "Io mi ero messo a parlare con alcune persone dell’accaduto ma, proprio in quel momento, una lingua di fuoco mi ha investito, scaraventandomi all’indietro e ribaltandomi in aria diverse volte. Istintivamente mi sono coperto gli occhi con le braccia, poi risultate gravemente ustionate, ma probabilmente questo gesto mi ha salvato sia la vista che, forse, la vita", il ricordo di Dino Pecci a ‘Rimini sparita’. Fu una catastrofe. Tra i 6 morti nell’incidente anche un bambino di soli due anni, Gilberto Mangianti. Oltre 150 i feriti, tra cui diversi vigili del fuoco e soccorritori. Ci vollero anni di lavori e centinaia di milioni di vecchie lire per riportare la normalità a San Giuliano.

Giorgio Franchini allora aveva solo 15 anni. "Non potrò mai dimenticare. Fu un incubo. Ho rischiato di morire come la mia vicina di casa, Lucia Pasini, che fu letteralmente bruciata viva". All’epoca Franchini viveva con la famiglia proprio in via Zavagli. "Dopo il primo incendio, il garage di casa era crollato. Scendemmo tutti in strada, a vedere cos’era accaduto – racconta l’architetto – Pochi minuti dopo, l’esplosione. Io rimasi ustionato alle braccia. Ricordo che corsi in mare, per spegnere il fuoco. Non l’avessi mai fatto…". Franchini fu tra i primi a essere portato in ospedale. Era tra i più gravi. "Ma l’ospedale ero sovraccarico, eravamo più di 150 feriti. Dopo una ventina di giorni, io e un’altra ventina fummo trasferiti a Ferrara. Fu la nostra salvezza". Franchini riportò ustioni di terzo grado sulle braccia, e fu costretto a vari trapianti di pelle. "Sono stato mesi e mesi in ospedale. Una delle persone ricoverate nella mia stanza morì. Ho avuto paura di non farcela. Come lui. Come la mia vicina di casa…".