La cattolichina Wrs a bordo di Luna Rossa

Un ‘pezzo’ di Cattolica a bordo di Luna Rossa. L’azienda Wrs, specializzata nella produzione di cupolini per moto, è infatti tra i brand italiani che supportano l’imbarcazione italiana nell’America’s Cup. L’azienda di Cattolica è stata scelta dallo skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli, il riminese Max Sirena, per creare un’innovativa soluzione da utilizzare sulla barca italiana durante le regate della competizione velica più prestigiosa al mondo: i cupolini sugli scafi dell’Ac75.

Studiati appositamente per questa imbarcazione e prodotti con un materiale ad alta resistenza con la stessa tecnologia applicata alle moto della MotoGp, i cupolini sono realizzati in un unico pezzo lungo circa due metri e sono in grado di garantire ottima visibilità. La loro funzione è quella di proteggere i trimmer, consentendo loro di avere una perfetta visuale e – contemporaneamente – di mantenere una posizione aerodinamica.

Il debutto dell’Ac75 con il cupolino Wrs c’è stato nelle Final preliminary regatta (22-25 agosto) nelle acque di Barcellona. Oggi comincia la vera sfida con le regate della Louis Vuitton Cup. Tra le imbarcazioni al via Luna Rossa Prada Pirelli è l’unica ad adottare questi speciali cupolini. Il ‘debutto’ nel mondo della vela ha portato l’azienda cattolichina ad affrontare una sfida completamente nuova: nello sviluppo del cupolino Wrs ha dovuto fare i conti non solo con la necessità di ‘penetrare’ al meglio l’aria e proteggere il pilota, come accade in MotoGp, ma anche con l’esigenza di fronteggiare onde e spruzzi del mare che possono minare la visibilità dei trimmer durante la regata. "Dopo anni di passione e dedizione nella produzione di cupolini per moto – spiega il ceo Nicolas Zavoli – siamo entusiasti e orgogliosi di annunciare il nostro debutto nel meraviglioso mondo della vela. Essere scelti come fornitori ufficiali di Luna Rossa Prada Pirelli è per noi un grande onore. Abbiamo messo anima e cuore nello sviluppo di questo prodotto". "Un cupolino che deve affrontare il vento e l’acqua di mare ad alte velocità – osserva Max Sirena – non è semplice da realizzare. Per questo ci siamo rivolti con fiducia a Wrs, che ha studiato un prodotto ad hoc per Luna Rossa di altissima qualità e affidabilità".