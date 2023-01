La cena del cuore in albergo: a tavola 150 senzatetto e profughi

Una tavola imbandita per i senzatetto e i profughi. Si apre stasera all’Eurhotel, con una grande cena solidale, l’iniziativa che per alcune settimane vedrà la distribuzione di pacchi dono con generi alimentari, giocattoli, vestiti alle persone più bisognose. Ospiti della cena di stasera (inizio alle 18,30) saranno circa 150 persone senza fissa dimora, famiglie in difficoltà e alcuni profughi fuggiti dall’Ucraina "Sarà l’occasione – spiega l’albergatore Corrado Della Vista, tra i promotori dell’iniziativa, giunta alla sesta edizione – per mangiare un pasto caldo e vivere una giornata di festa e musica. Terminata la cena, attraverso Croce Rossa, Cisom (è il Corpo Italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) ed Explora Campus consegneremo a tutti alcuni prodotti alimentari offerti e donati da numerosi cittadini, dall’azienda G-professional e da albergatori".

E’ iniziata il 3 gennaio, e prosegue, la raccolta alimentari di beni di prima necessità da distribuire ai poveri. Punto di raccolta di beni alimentari, detergenti, abiti, coperte è l’hotel San Paolo di viale Faenza. Lo scorso anno, grazie al contributo di ristoratori e locali vari, sono stati distribuiti oltre 4mila pasti e più di 500 pacchi famiglia. "E’ stata una cosa davvero eccezionale – chiosa Della Vista – Quest’anno, anche se in maniera ridotta, vogliamo contribuire ancora dedicando tempo ed energie per un gesto che ci dà sempre molta emozione. Invitamo tutti a divulgare il più possibile il messaggio, così da poter regalare un sorriso a chi più ne ha bisogno, e donare a queste persone un momento di festa".

m.gra.