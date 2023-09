La cena in piazza ‘frutta’ 21mila euro La cena solidale di martedì scorso in piazza Ganganelli a Santarcangelo ha raccolto 21mila euro in favore dell'Atletica Endas Cesena, colpita dall'alluvione di maggio. Grazie alla collaborazione di associazioni, privati e imprese, l'evento ha raggiunto un bilancio sorprendente. La comunità cittadina si è unita per aiutare chi ne ha più bisogno.