La Cenerentola con un cast di giovanissimi

Un cast di giovanissimi alla corte di Cenerentola, capolavoro - tra i tantissimi – di Gioacchino Rossini. Nell’inedita produzione dell’Orchestra Senzaspine, con la regia di Giovanni Dispenza, andrà in scena venerdì 3 maggio al Teatro Galli. "Cenerentola - racconta il regista – è un titolo che, ai giorni nostri in particolare, richiama inevitabilmente il fantastico mondo dell’infanzia, con buona pace di Gioacchino Rossini e del librettista Jacopo Ferretti che hanno voluto limitarne l’impatto nella loro opera. Passi tramutare la scarpetta in uno smaniglio, ma un pizzico di magia ho voluto concederlo anche al tutore Alidoro che ho trasformato in un demiurgo onnisciente che muove i fili della nostra storia. Sarà lui ad aprire a inizio opera il grande libro scenografico con la scritta Cenerentola e sarà lui a sfogliarne le pagine con le varie scene, a far volar scope, comparire carrozze".

Questo il cast assolutamente ’green’: Marzia Marzo, Chengrui Li, William Hernandez, Matteo Mazzoli, Francesca Pusceddu, Caterina Dellaere e Alberto Bianchi Lanzoni. Giovane anche la formazione orchestrale che debutta a Rimini sotto la direzione di Tommaso Ussardi nel nuovo allestimento immaginato da Dispenza con le scene di Francesca Lelli e i costumi di Monica Mulazzani. Fondata a Bologna nel 2013 da un’idea di Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani l’Orchestra Senzaspine è una formazione sinfonica giovanile impegnata in progetti di divulgazione musicale. Ad oggi è stata protagonista di oltre quattrocento eventi musicali, collaborando con solisti di fama internazionale, tra cui Enrico Dindo, Mario Brunello, Simone Alberghini, Domenico Nordio, Anna Tifu. Da tre anni l’Orchestra Senzaspine è stata scelta da Daniele Gatti e Luciano Acocella come orchestra in residence per i corsi estivi di alta formazione musicale dell’Accademia Chigiana di Siena.

Il titolo va ad arricchire il cartellone della stagione d’opera 2024, che si aprirà con Turandot di Giacomo Puccini (5 e 7 aprile, entrambe le rappresentazioni sold out) e con un altro omaggio a Gioachino Rossini, Il turco in Italia (15 e 17 novembre, prevendita a settembre).

La prevendita per La Cenerentola da sabato 16 marzo alle 10 alla biglietteria del Galli e dalle 14 anche on line su https://biglietteria.comune.rimini.it/com.aspx.