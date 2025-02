La centenaria. Alba Fattori diventa trisnonna: "Emozione grande"

Si chiama Alba, proprio come lei. La centenaria Alba Fattori è diventata trisnonna. La nonna riminese, che lo scorso 2 dicembre ha compiuto la bellezza di 104 anni, dieci giorni fa ha ricevuto la notizia più bella. Giorgia, di cui Alba è la bisnonna, ha dato alla luce una bambina. E, insieme al compagno Mattia, non ci ha pensato un attimo sul nome da dare alla piccola. "Abbiamo scelto questo nome – racconta Giorgia – perché per noi il tramonto si vede ogni giorno, mentre l’alba bisogna meritarsela. O perché hai fatto serata fino a mattina o perché ti sei svegliato presto per coglierla. In più é il nome della mia bisnonna e non può che portar bene". Appena uscita dall’ospedale dopo aver partorito, Giorgia ha subito fatto fare conoscenza alle due Alba. "Appena siamo arrivati a casa della bisnonna – racconta – la badante è andata a svegliarla. Dalla camera si è sentito un gran trambusto e qualche minuto dopo abbiamo visto uscire la nonnina, per l’occasione anche senza il deambulatore, ringiovanita di almeno 30 anni, gridando “dov’è, dov’è“". Appena nonna Alba vede la piccola Alba la prende in braccio con le lacrime agli occhi. "Mai avrei pensato – dice la centenaria – di poter provare una gioia così grande".

do.fi.