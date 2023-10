La cerniera tra amore e politica

Sesso e potere: sono secoli che si indaga tra le lenzuola della politica. A San Marino hanno di recente varato il decalogo del buon Capo di Stato. Niente social, poche chiacchiere al bar. Nessuna prescrizione per quanto riguarda gli affari di cuore. O di letto. Eppure pochi giorni fa un ex Reggente è stato condannato per atti indecenti, visto l’uso improprio della zip dei pantaloni. L’affaire Lewinsky ha fatto storia, ma gli abusi di potere sono all’ordine del giorno anche in provincia. Ma l’amore per la politica può essere anche una passione da vivere in coppia. Un cuore, due poltrone: ciò che il partito ha unito, nessuno osi separare.