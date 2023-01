La certezza di essere amministrati da gente onesta

Onestà e trasparenza. I cittadini vogliono avere la certezza di essere amministrati da gente onesta, il cui interesse primario è il bene comune. Ponendo in primo piano la "questione morale". Tutto deve "essere trasparente", i candidati devono dichiarare il reddito, rinnovando la verifica anno dopo anno. I quartieri, i cittadini devono essere protagonisti nella formazione delle liste, con la chiamata degli abitanti ad una sorta di "primarie" per la scelta dei candidati. Solo cosi sarà possibile rivitalizzare la politica e ridare fiducia ai cittadini coinvolgendoli in una partecipazione sempre più mortificata da personalismi. Lo scopo attuale della politica dovrebbe essere quello di recuperare efficienza, disegnare il futuro e soprattutto ritrovare o ricreare l’etica perduta. E’ fuori di dubbio che avvicinare i centri decisionali al cittadino con il decentramento, l’autonomia o il federalismo (temi questi sempre di stretta attualità) sia una valida soluzione ai molti problemi italiani, tuttavia è impensabile che ciò avvenga senza equilibrio e controllo. A una democrazia imperfetta e in parte corrotta non si può sostituire una legge per cui "questa è casa mia e qui comando io".