La Cgil perde Riccardo Giunchi: "Si è battuto per i più deboli"

La Cgil perde Riccardo Giunchi. Sindacalista di lunga data, Giunchi aveva lasciato la carica di segretario generale Filctem il 6 maggio, per motivi di salute. Il decesso domenica scorsa. Giunchi era entrato in Cgil Rimini, nei metalmeccanici della Fiom, nel 1997. Nei decenni aveva maturato una lunga esperienza ricoprendo l’incarico di segretario generale dei postelegrafonici dell’Slc Cgil dal 2004, per poi entrare in Fillea dal 2008 al 2011, e in Filcams. Da un paio di anni era diventato segretario della Filctem, il sindacato dei lavoratori dell’energia, del tessile e della chimica riminese. La Cgil esprime le proprie condoglianze alla famiglia, "con il ricordo di un compagno da sempre impegnato sindacalmente e politicamente, e sempre dalla parte dei più deboli e della giustizia sociale". I funerali si terranno domani alle 15,30 al santuario Madonna di Casale, via Vecchia Emilia 533, Santarcangelo.