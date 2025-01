"La chiesa a portata di smartphone"

Avvicinare le persone alla Chiesa attraverso lo smartphone. E’ l’idea nata a Antonio Di Fuccia, riccionese di 28 anni, impiegato statale. Ad oggi la sua app, che copre tutta Italia e parte dell’Europa, vede coinvolto un team di cinque persone.

Come le è venuta questa idea?

"Come succede a molti, mi sono allontanato dalla Chiesa. Poi crescendo, ho iniziato a sposare sempre più i suoi insegnamenti e volevo fare qualcosa di concreto per riavvicinarmi. Quando mi sono trasferito a Pisa per lavoro, ho scoperto che il mio tempo libero spesso non coincideva con gli orari di apertura delle chiese. Così ho pensato di creare un’app per chi, che come me, viaggia spesso e cambia domicilio. Un modo digitale per reperire informazioni e partecipare alla vita ecclesiastica della città in cui si vive o visita, ma anche per scoprire chiese. Il portale si chiama ‘Cercami- la tua chiesa online’ e ci sono tutte le informazioni possibili sulle chiese presenti in Italia: orari, servizi, attività, liturgia del giorno, consultazione della Bibbia, pellegrinaggi, eventi, attività di volontariato. In più i parroci possono chattare con i fedeli".

Che copertura ha l’app?

"Internazionale. Con l’arrivo del Giubileo 2025 crescerà ancora. Entro il 2028 vorremmo avere anche gli aggiornamenti europei".

Ad oggi quanti utenti sono registrati?

"Diverse centinaia. Non solo fedeli ma anche turisti".

Esistono app simili alla sua nel mondo?

"Ce ne sono alcune oltreoceano, ma il mio progetto è più smart. Renderemo presto l’app anche consultabile in più lingue, per avvicinare gli stranieri. E la chat con i parroci è interessante. C’è anche una sezione per donare fondi, pagare bollette e restauri di opere e parrocchie. Non voglio spoilerare troppe funzionalità, ci sono tante novità che stiamo ultimando".

Crede che Papa Francesco apprezzi il progetto?

"Il Papa dice sempre che le nuove tecnologie sono un dono e vanno usate correttamente. Le sue parole sono state gocce di fede quando mi sono riavvicinato alla Chiesa e ho deciso di sviluppare l’app. Nella nostra roadmap c’è un incontro con Bergoglio, spero di farlo questo nuovo anno, per il giubileo… incrociamo le dita".

Rita Celli