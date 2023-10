La chiesa ‘blindata’. Parroco vieta i bivacchi

Basta bivacchi davanti alla chiesa. Accade a San Fortunato, alla chiesa nonché abbazia di Scolca. E’ qui, nella tranquillità del colle di Covignano che il parroco don Renzo Rossi si è visto costretto a mettere un grande cartello sul sagrato della chiesa. San Fortunato è un piccolo gioiello storico le cui origini risalgono al XV secolo. Il complesso venne edificato nel 1418 grazie a una donazione effettuata da Carlo Malatesta. A fianco della chiesa c’è l’edificio del seminario. Tra le due strutture rimane l’area del sagrato, in pendenza, che culmina con un porticato. E’ qui che prima delle funzioni religiose diversi si avventurano in auto salendo le lastre di pietra. Ma negli ultimi tempi le presenze hanno iniziato a moltiplicarsi, e non sempre in occasione delle messe. Dall’altra parte della strada c’è uno dei belvedere più belli da cui ammirare la costa. Tanti si fermano, inclusi molti giovani che ne approfittano per chiacchierare e trascorrere del tempo. A quanto pare l’abitudine si è spostata anche sul lato opposto, dall’altra parte della strada dove si trovano l’ingresso della chiesa e il porticato. Ed è sempre qui che sempre più spesso si fermano persone e giovani. Una presenza che lasciava tracce e rifiuti al suo passaggio. Così è arrivato il cartello, grande e visibile in mezzo al parcheggio. Chi vuole parcheggiare le auto in occasione delle funzioni religiose è ben accetto. Ma chi pensa di fermarsi per chiacchierare, fumare, bere qualcosa, allora no, fuori dai portici. Non si tratta di un semplice invito perché nel cartello compaiono le parole: area videosorvegliata. Per chi esagera e pensa di far danni, sappia che ci sono occhi elettronici a filmarlo. Per chiacchierare davanti a una birra non rimane che il belvedere.