La chiesa di Tre Genghe finalmente restaurata: festa con il vescovo

Dietro quel restauro c’è stato il buon cuore, il lavoro e le offerte di tante persone. Anche l’amministrazione è intervenuta per sostenere il ripristino della chiesa dedicata alla Madonna della misericordia di Tre Genghe, a Pennabilli. Per ringraziare tutti quelli che si sono prodigati per i lavori il vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi ha voluto celebrare messa proprio nella chiesa restaurata. Per l’occasione sono stati ricordati don Orazio Paolucci, il prete che qui celebrava messa e aveva sollecitato il recupero, e il diacono Antimo Cecchi. Una lapide affissa sulla facciata esterna della chiesetta testimonia la volontà di devoti alla Vergine Maria e abitanti dei borghi vicini di far tornare a nuovo splendore l’oratorio.

m.c.