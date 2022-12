La Christmas band fa il bis sul palco

Una data non basta. "E allora raddoppiamo!". Due i concerti che Simone Antoniacci e la Christmas band proporranno a San Vito. Il gruppo guidato dal cantante, santarcangiolese come tanti membri della band, è impegnato (come al solito) in una ’maratona’ di concerti per le feste. "Ma ci siamo accorti che a casa avevamo in programma solo il concerto del 30 dicembre a San Vito, e onestamente non bastava per accogliere tutte le richieste. Tanti ci hanno chiesto come mai non suoneremo a Santarcangelo, abbiamo cercato una possibile soluzione facendo il bis a San Vito". Primo concerto stasera nella chiesa parrocchiale, inizio alle 21, mentre il bis si terrà (sempre nella chiesa) la sera del 3 gennaio, alla stessa ora.