La cicogna torna a volare. Nuovi nati in aumento del 5%

Nascite in aumento: la cicogna a Rimini vola controvento, rispetto al trend (negativo) nazionale. I nomi più gettonati tra i 917 nuovi arrivati (+5,28%) sono Aurora e Leonardo. Calano lievemente i residenti (150.343 abitanti), però aumentati nell’ultimo decennio: 2.656 in più. Resta positivo il saldo migratorio (+554 unità). Stabile il numero dei decessi. Crescono i nuclei familiari: al 31 dicembre erano 68.978, il 38,71% dei quali di un solo componente. In pratica, 4 nuclei su 10 sono formati da persone che vivono da sole (sono 1.121 le famiglie con 6 o più membri). Dal report annuale demografico 2024 dell’Ufficio statistica del Comune si conferma anche l’invecchiamento della popolazione: gli over 65 crescono (di 566 unità) e sono ormai un quarto dei residenti. Calano i giovani sotto i 14 anni (-482). Cala il numero degli ultracentenari: al 31 dicembre se ne contano 56, rispetto ai 65 del 2023. Di questi, 44 sono donne e 12 uomini. La persona più longeva è una supernonna di 107 anni.

Diminuiscono i fiori d’arancio. Il numero dei matrimoni celebrati a Rimini (con sposi sia residenti che non residenti) è in calo rispetto al 2023, con 395 riti (-21). Di questi, 263 sono matrimoni civili (-28) e 132 matrimoni religiosi, in leggero aumento (+7). L’età media degli sposi è di 39,52 anni per le donne e 43,17 anni per gli uomini. Inoltre, sono state registrate 17 nuove unioni civili nel 2024. In calo il numero di stranieri (-55). Tra le nazioni di provenienza, l’Ucraina si conferma al primo posto con 180 arrivi, nonostante il calo di 106 unità rispetto al 2023. Seguono gli arrivi di cittadini albanesi (166 unità, -3). Al 31 dicembre i residenti stranieri a Rimini sono 19.593, in diminuzione di 55 rispetto all’anno precedente. Gli stranieri costituiscono il 13% della popolazione totale della città, con un rapporto di 2 stranieri ogni 15 residenti totali.

"Questi dati – sottolinea l’assessora alla statistica Anna Montini – sono preziosi perché ci raccontano come sta cambiando la città. Sapere che Rimini registra, in controtendenza, un aumento delle nascite e che, nonostante il lieve calo di residenti del 2024, il numero di residenti negli ultimi dieci anni è aumentato di 2.656 abitanti, è importante per chi amministra. Fenomeni importanti, questi e gli altri citati, tra nuove sfide e segnali di ripresa".

Mario Gradara