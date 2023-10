La circolazione a Rimini peggiora . Troppe code a ogni ora del giorno

Gentile redazione, vorrei tornare a segnalare un problema che mi sta particolarmente a cuore. A me come a migliaia di altre persone che sono ’costrette’ a recarsi a Rimini, dalle località vicine, per ragioni di lavoro (ma il problema riguarda anche i residenti). Mi riferisco alle condizioni del traffico, sempre più difficili da affrontare. Non mi spiego perché la situazione sia visibilmente peggiorata negli ultimi anni. Per evitare imbottigliamenti sono costretto a levatacce e arrivare a Rimini prima delle otto di mattina, e non sempre funziona. Ma davvero non ci si può fare niente?

Lettera firmata