La città dei ragazzi nascerà sulle ceneri dell’ex mattatoio

Include anche spazi per lo studio, la creatività, la musica e l’inclusione sociale ‘La Città dei ragazzi’, progetto di massima approvato dal Comune, che troverà compimento nella nuova struttura in costruzione nell’area dell’ex mattatoio di Riccione. "Pensato per accompagnare la crescita delle giovani generazioni e rafforzare il senso di comunità", come sottolinea l’amministrazione, coinvolgerà anche le famiglie. Il progetto si propone di creare uno spazio innovativo e accogliente dedicato agli adolescenti e ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni, nonché agli studenti delle scuole superiori e universitari. Prevede una serie di aree destinate allo studio e al co-working, atelier di creatività artistica e attività guidate, ma anche spazi per il sostegno allo studio e ai compiti. L’attenzione è rivolta pure ai giovani con disabilità, che potranno disporre di laboratori creativi, artistici, motori e occupazionali, attività volte all’inclusione e alla partecipazione attiva.

‘La Città dei ragazzi’ s’impegnerà anche a ospitare attività a valenza sociale, promuovendo il senso di comunità e la valorizzazione delle competenze individuali, affinché ogni persona possa sentirsi una risorsa per il proprio contesto. Il progetto prevede pure una scuola di musica e sarà integrato dal laboratorio musicale, per cui saranno allestite delle sale di registrazione e per prove, come pure un auditorium. Quanto basta a stimolare la creatività e la passione per la musica nelle nuove generazioni. Per questi spazi multifunzionali, il Comune ora intende fare un ulteriore passo, condividendo il progetto definitivo con i soggetti interessati. Il settore Servizi alla persona si appresta intanto a definire le modalità di gestione degli spazi de ‘La Città dei ragazzi’, finanziata con fondi del Pnrr.

Nives Concolino