La città della sicurezza. Demolita la caserma, diventerà la casa delle forze dell’ordine

Cade sotto i colpi della ruspa la ex caserma Giulio Cesare. Se ne parla da anni e ieri sono partiti i lavori di demolizione per abbattere le strutture all’interno dell’ampio terreno che per decenni ha ospitati i militari. La consegna del cantiere alla ditta incaricata è avvenuta lo scorso 27 settembre scorso. Nelle ultime settimane si sono svolte le prime opere di allestimento e sistemazione dell’area. Ieri le vere e proprie operazioni di demolizione sono potute partire. Demolizioni necessarie visto che gli edifici non rispondono più alle normative in materia antisismica ed energetica.

La ex caserma Giulio Cesare sta cadendo sotto i colpi delle ruspe. L’immobile è di proprietà dell’Agenzia del Demanio. E’ qui che sorgerà la Cittadella della sicurezza. Sarà un nuovo complesso destinato a diventare sede centrale dei diversi enti e forze di polizia presenti sul territorio.

Da quello che rischiava di diventare un buco nero della città destinato all’abbandono e al degrado verrà il ‘cuore’ della sicurezza per l’intera città. L’ammontare dell’investimento riflette l’importanza del complesso. Per riqualificare l’intero lotto e costruire le strutture necessarie ad ospitare le forze dell’ordine verranno investiti circa 60 milioni di euro in capo all’Agenzia del Demanio. Ma è la stessa Agenzia del Demanio a sottolineare come il piano di razionalizzazione adottato consentirà allo Stato di risparmiare circa 1,7 milioni all’anno eliminando gli affitti che oggi vengono pagati dai vari comandi ed enti in strutture private. Negli edifici da realizzare troveranno posto gli uffici di Questura, Prefettura, il comando provinciale della Guardia di finanza, Polizia stradale e Corpo forestale dei carabinieri, oltre a spazi destinati agli alloggi del personale.

A questo punto è una questione di tempo. Il crono programma indicato dal Demanio prevede entro la fine dell’anno il termine delle fasi di demolizione delle strutture esistenti disposte su un’area grande complessivamente 70mila metri quadrati.

I prossimi mesi non serviranno solo a fare tabula rasa di ciò che c’è nell’ex caserma. L’Agenzia al medesimo tempo dovrà lavorare sul progetto. Un passaggio fondamentale che vedrà il lancio del concorso di progettazione della Cittadella della sicurezza.

Era maggio del 2021 quando è stato istituito un Tavolo tecnico operativo che, recependo e condividendo le esigenze di tutte le amministrazioni coinvolte, sta definendo i contenuti del documento di indirizzo che sarà alla base del bando per la progettazione della Cittadella, spiegano dal municipio. La tabella dei lavori ha un termine. L’obiettivo è completare il complesso nel corso del 2027.

"Oggi è l’inizio di un percorso atteso da tempo, che l’amministrazione sta seguendo passo dopo passo con grande attenzione – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – in un confronto proficuo con l’Agenzia del demanio nazionale e regionale che ringrazio per l’importante investimento messo in campo e per l’impegno assunto. Un impegno che va nella direzione di una razionalizzazione ed efficientamento delle attuali sedi delle amministrazioni statali del territorio e che permetterà di dotare la provincia di un complesso moderno e funzionale alle esigenze degli enti e dei corpi di polizia e del personale impegnato ogni giorno a servizio delle nostre comunità".

