La città dello sport e del benessere: "Che bello il calcio di una volta"

Rimini, nota soprattutto per le sue spiagge e la vita turistica, si afferma sempre di più come capitale dello sport e del benessere. Lo confermano i numerosi eventi che celebrano la cultura sportiva in ogni sua sfumatura. Tra questi spicca la prima edizione de "La cultura nello sport – Incontri e racconti sulla cultura dell’attività sportiva", un ciclo di appuntamenti al Bagno Tiki 26 che ha saputo unire professionisti, appassionati e cittadini in un percorso di riflessione e condivisione su temi come attività fisica, nutrizione, salute e benessere.

L’iniziativa, ideata dalla personal trainer brasiliana Elen Souza, riminese d’adozione, e dal fotografo e comunicatore Giorgio Salvatori, si è conclusa venerdì scorso con una serata dedicata alla cronaca sportiva e ai racconti di grandi campioni degli anni ‘70 e ‘80. Protagonista della serata, il giornalista Franco Bonera che, con il suo libro "Pezzi di colore", ha trasportato il pubblico in un viaggio attraverso un’epoca in cui lo sport era raccontato con lentezza e profondità, ben lontano dal ritmo frenetico dei giorni nostri. "Il colore è parte dello sport e della vita", ha sottolineato Bonera, "e in quei tempi il rapporto tra cronisti e atleti era unico, diretto, senza mediazioni".

La serata, moderata dal giornalista Carlo Cavriani, ha visto la partecipazione di campioni del calcio come Franco Nanni e Luigi Danova, testimonianze viventi di un’era in cui il calcio era vissuto con passione e sacrificio, valori che Elen Souza ha voluto mettere al centro del ciclo di incontri. "Il nostro obiettivo – ha spiegato Souza – era parlare in modo semplice e diretto del rapporto tra sport e cultura. Coinvolgere chiunque, dal professionista allo sportivo occasionale, in una riflessione sul valore dell’attività fisica nella vita quotidiana".

Rimini, grazie a iniziative come questa, si afferma sempre più come un laboratorio a cielo aperto di stili di vita sani, con il Parco del Mare e le spiagge cittadine che diventano veri e propri templi del benessere. "C’è sempre più attenzione alla qualità della vita, alla salute e alla buona forma fisica", ha evidenziato Giorgio Salvatori, "e la nostra città offre un ambiente ideale per praticare sport tutto l’anno, trasformando ogni angolo in uno spazio di benessere". L’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari, ha ribadito questo impegno in un messaggio agli organizzatori, sottolineando come la città stia da anni puntando sulla promozione della pratica sportiva all’aria aperta e sulla qualità della vita. Sostenuto dal Comune di Rimini e da partner come Erba Vita e RivieraBanca, “La Cultura nello Sport” si è rivelato un appuntamento di grande successo, capace di valorizzare la città come un punto di riferimento per lo sport e il benessere. Un esempio virtuoso di come lo sport possa essere parte integrante della vita cittadina, contribuendo a colorare, come direbbe Bonera, non solo le partite sul campo, ma anche il quotidiano di ognuno di noi. Rimini, città dello sport, continua a correre verso un futuro di salute, benessere e comunità.