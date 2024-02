"La città è addormentata, se eletto darò una scossa"

"Bellaria Igea Marina è diventata solo un puntino sulla carta geografica tra Rimini e Cesenatico. È una città addormentata da 15 anni che ha bisogno di risvegliarsi. Il mio impegno se diventerò sindaco? Superare l’immobilismo". Ugo Baldassarri, candidato sindaco Pd, ha esordito in pubblico al ristorante Da Mimmo, intervistato da Giorgio Tonelli (ex Rai). "Pochi e di scarsa qualità gli interventi fatti dalla destra al governo, insufficienti per traghettare la città nel futuro". "Ho fatto il vicesindaco per 10 anni e ho guidato l’opposizione per 5 – ha detto –. Conosco le dinamiche amministrative e credo di conoscere la principale lacuna che ha la città: le manca coesione sociale e chi l’amministra da 15 anni non ha fatto nulla per superare questo problema che si trasforma in perdita di impegno e coinvolgimento collettivo. La città è stata affidata all’uomo solo al comando che non ne ha saputo cogliere le potenzialità di innovazione. La destra ha preferito accettare lo status quo, la bassa redditività del turismo che sta impoverendo il territorio. Abbiamo sprecato in oltre 10 anni un capitale enorme con l’assurda decisione di non applicare la tassa di soggiorno e ci siamo privati di opportunità che tutte le città turistiche rincorrono". Baldassarri parla di parcheggi attrezzati: "La città è ferma alla logica del parcheggio in ogni stradina. Io proporrò, se eletto, la graduale riorganizzazione della mobilità nella zona a mare. Ho molte idee che saranno alla base del mio programma elettorale sul quale voglio confrontarmi con le forze della coalizione che crederà in me e con la città". Baldassarri ha detto che le divisioni evidenti della destra segnalano la sua confusione programmatica. "Io intendo propormi con un progetto partecipato che parli ad un territorio impoverito, con un livello di istruzione più basso delle località vicine, un turismo con una drammatica necessità di alzare in fretta la sua qualità".

Baldassarri attacca sull’ex Fornace ("mancano progetti concreti") e porto: "La destra ha fatto una pescheria ora in stato di abbandono, un ponte mobile sovradimensionato uscito da un sogno di megalomania e infine la distribuzione di strutture a capanna. Quello non è un progetto di riqualificazione del porto, ma l’assemblaggio di interventi sparsi sulla base delle opportunità di finanziamenti che di volta in volta si ottenevano".

Mario Gradara