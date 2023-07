La città è un fiume di ricordi "Era il riccionese per eccellenza"

"Attilio Cenni era uno dei pochi riccionesi che vogliono davvero bene alla città. L’ha dimostrato non con le parole, come fanno tanti, ma con fatti e opportunità che cercava per la propria città, per ultimo la Polo Cap che voleva organizzare al Marano e per la quale mi aveva portato a Cortina". A riportarlo è Daniela Angelini, già sindaca di Riccione, che nell’aprire la carrellata di messaggi di cordoglio per Cenni aggiunge: "Nel 2012 in Cna costituì il tavolo di lavoro e ne fece parte con altri imprenditori, offrendo un importante contributo a 360 gradi, come amministratore e politico, anche nell’elaborare progetti e idee per l’amministrazione. Mi è sempre stato vicino anche con suggerimenti e indicazioni, attivo su tutti i fronti, di lui ho un ricordo bello e positivo".

"Non credo di aver conosciuto un riccionese più riccionese di lui – commenta l’ex parlamentare Sergio Pizzolante –. Per il riccionese Riccione è il centro del mondo, dove tutto ruota, dove tutto inizia e tutto succede prima. Era un imprenditore importante, aveva una visione, ma era un giudizio colorato di entusiasmo, sempre in volo verso qualcosa. Il suo ultimo volo voleva essere verso lo scranno che era stato di suo padre. Lo desiderava fortemente. Mi voleva come suo consigliere, a guida della sua campagna elettorale. Mi dimostrava una considerazione e una stima esagerata". "Attilio amava visceralmente la città – prosegue Fabio Galli presidente Geat –. Un amore secondo solo a quello per le sue figlie. Amava il mare, il porto, la spiaggia. Trasudava riccionesità da tutti i pori".

La Perla è un fiume in piena di ricordi. Ognuno ha un aneddoto, una storia da raccontare su Cenni. "Quando m’incontrava si illuminava nel ricordo di suo padre Biagio col quale avevo collaborato per oltre un decennio in Comune – racconta il giornalista Edmo Vandi –. Era fuori da questo mondo di lotte, tensioni, invidie. Era buono. Abbiamo avuto molte cose in comune, non era un saccente. Chiedeva consigli e pareri. Gli abbiamo voluto bene in tanti, è venuto meno un amico, un riferimento". E lo sgomento per la scomparsa attraversa anche il Pd: "Quel compagno con la Ferrari ha sempre goduto della stima dei riccionesi, senza confini ideologici, anche per quella sua origine di figlio d’arte dello stimato sindaco". Poi Claudio Cecchetto, nell’augurare a Cenni un "Buon viaggio" commenta: "era un sorriso e un ottimismo per Riccione, indimenticabile". "Eravamo amici e soci dal 1976 – ricorda l’imprenditore Flavio Pelliccioni con un pizzico d’ironia – spero che mi sistemi le cose lassù, prima che arrivi io".

