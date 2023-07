La città in scena dieci giorni con il Festival del teatro Trasferito il circo ’Imbosco’ a causa dell’alluvione

Conto alla rovescia a Santarcangelo per il Festival. Sarà l’edizione numero 53 quella che andrà in scena da venerdì fino al 16 luglio. Enough not enough è il titolo scelto per Santarcangelo Festival, che vedrà protagonisti oltre 40 tra gruppi, compagnie e performer, per oltre cento repliche. è la seconda edizione diretta dal drammaturgo e critico polacco Tomasz Kireczuk, che intende trasformare per dieci giorni Santarcaneglo in una sorta di ’città-festival’.

Tra tante novità in programma anche alcuni importanti conferme, come quella di ’Imbosco’, il tendone da circo che ogni sera ospiterà gli eventi del dopofestival, tra concerti e deejayset. Tra le date da segnare in calendario quella del 12 luglio, con l’omaggio alla storica discoteca Velvet e alla sua musica affidato ai deejay Fullnelson ed Elio. Il tendone è già stato montato, ma stavolta in una zona diversa dal passato. Niente più circo nel parco Cappuccini: l’area che ospita il tendone di ’Imbosco’ è in via Andrea Costa dietro l’ex concessionaria Adriauto. Una scelta imposta dalla situazione in cui versa ancora il parco dopo l’alluvione. Il terreno è ancora fangoso, e sarebbe stato impossibile allestire lì il tendone. La nuova sede del circo, tra l’altro, è più distante dalle case, facilmente accessibile e con ampio parcheggio.