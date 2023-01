La città magica di Lo Magro

"Riccione è un luogo fatato. Lo è sempre stato. Un luogo affascinante e incantatore". Parole che tradiscono la passione e l’identità di uno scrittore che scava nel tempo andando alle origini di quell’elisir che contribuì a fondare la Riccione di oggi. Giuseppe Lo Magro presenta il quarto e ultimo libro della ‘Tetralogia 2022’. Il titolo del volume è ‘Palcoscenici e spettacoli a Riccione’. Per sfogliarne le pagine e conoscerlo assieme al suo autore, l’appuntamento è fissato per domani alle 17 al palazzo del Turismo. Un’occasione per conoscere quella magia. "Non si spiega altrimenti - scrive Lo Magro - perché tanti personaggi illustri, conoscitori dei popoli e viaggiatori del mondo, siano capitati tra il 1875 e il 1925, da città pulsanti di vita, in questo lembo di terra privo di storia, se ne siano innamorati e siano rimasti a viverci, profondendo energie, ingegno, capitali, sino alla fine dei loro giorni".