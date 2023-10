La città nelle mani dei ragazzi

Sette ore di confronto per decidere il futuro della città. Seduti al tavolo i ragazzi di Superr, la scuola di urbanistica partecipata per ragazze e ragazzi del Comune di Riccione hanno portato avanti il laboratorio di idee per il Pug. Gli studenti arrivano dai licei Volta-Fellini e dall’istituto alberghiero Savioli. Il laboratorio si è tenuto il 27 e ha visto 90 studenti impegnati per cinque ore di fila in una vera e propria maratona di idee e dibattiti sulla città. Il laboratorio si è svolto tra la palestra, l’aula computer e la biblioteca e ha coinvolto nell’organizzazione e nella restituzione dell’evento partecipato altri trenta tra ragazze e ragazzi: una classe del Savioli per la cura della merenda a supporto dei propri coetanei intenti nella maratona di idee, e una classe dell’Artistico specializzata in audio e video impegnata a documentare il laboratorio.