La città non perde la Memoria Tra gli ospiti c’è il senatore Menia

Giovedì sarà celebrato il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. "Una data importante per la costruzione di una memoria nazionale condivisa – spiegano dal Comune –, istituita con legge del 2004, che sarà al centro del principale appuntamento organizzato dall’amministrazione, in collaborazione con l’associazione Obiettivo Comune, per celebrare la ricorrenza". Questa mattina alle 10 al Centro culturale Vittorio Belli sarà ospite l’allora promotore della legge, il senatore Roberto Menia: incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza in cui, a diciotto anni dall’entrata in vigore, "saranno ripercorsi i passi che scandirono l’istituzione del Giorno del Ricordo".

Le celebrazioni saranno articolate in più appuntamenti. Il secondo in programma è quello di giovedì 9 febbraio, quando alle 18 la Biblioteca comunale Alfredo Panzini ospiterà l’incontro con Antonio Mazzoni dal titolo ’L’esodo dall’Istria dei minatori della Valmarecchia. 1943-1947’; moderatore sarà Alessandro Agnoletti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e responsabile della biblioteca. Lo stesso giorno – quel 9 febbraio in cui la città celebra la patrona sant’Apollonia – alle 21, in ricordo delle foibe andrà in scena, al Teatro Astra, lo spettacolo ’Norma Cossetto’, a cura di Laboratorio Teatro Brescia. Infine, venerdì 10 febbraio, alle 16 nuovamente in biblioteca, il gruppo di lettori volontari della stessa sarà protagonista dell’appuntamento ’Io ricordo’, leggendo passi tratti dal libro ’Perchè la notte’ di Lorella Rotondi.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.