La città piange Cappellini Con lui finì il pentapartito

Una vita per la politica. E per la scuola. Si è spento mercoledì Aldo Mario Cappellini, uno dei protagonisti indiscussi della politica riminese tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Cappellini, che avrebbe festeggiato 87 anni il prossimo mese,: lascia la moglie Graziella, la figlia Monica (avvocato) e l’adorato nipotino Alberto. Sabato l’ultimo saluto, nella sala del commiato in cimitero.

Molti ricordanto Cappellini per essere stato, insieme a Massimo Ciuffolini, l’artefice della caduta del pentapartito a Rimini. Era il 1992: Cappellini e Ciuffolini, entrambi all’epoca consiglieri comunali nelle fila del Psi, tolsero la fiducia all’allora sindaco socialista Marco Moretti, aprendo la crisi che portò al ’ribaltone’ a Palazzo Garampi, con la nomina a sindaco di Giuseppe Chicchi con una nuova maggioranza targata Pci-Dc. Ma Cappellini è stato molto altro. Fu consigliere comunale e assessore dal 1975 fino al 1991. Nel 1980 diventò il vicesindaco di Rimini, con la delega all’istruzione. Politico colto e di larghe vedute, Cappellini per tanti anni è stato professore nelle scuole riminesi, in particolare al liceo scientifico ’Serpieri’ dove insegnava storia e filosofia.

A suo modo, Cappellini contribuì a fare la storia di Rimini. Il 26 maggio del 1989, dopo la rottura del Psi con l’allora Pci, il professore rientrò nella nuova giunta di pentapartito, ancora guidata da Massimo Conti. L’anno dopo, rieletto in consiglio comunale, Cappellini fu richiamato ancora una volta in giunta dal sindaco Marco Moretti. L’esperienza non durò a lungo e Cappellini, diventato sempre più insofferente, prima lasciò la giunta e poi nel 1992, in piena Tangentopoli, insieme a Ciuffolini di fatto ’stacco’ la spina alla maggioranza togliendo la fiducia a Moretti. "Molti ricordano mio padre soltanto per quell’episodio, ma in realtà – sottolinea la figlia Monica – ha fatto tanto per i riminesi". Ieri è arrivato anche il cordoglio del sindaco Jamil Sadegholvaad "a nome di tutti i riminesi".

ma.spa.