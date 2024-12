La città piange Crociati: "Cittadino modello"

La chiesa del Sacro Cuore di Igea Marina, ieri pomeriggio, ha accolto un fiume di persone per l’ultimo saluto al dottor Giovanni Crociati, figura emblematica di Bellaria Igea Marina. Fin dalle prime ore del pomeriggio, una folla composta e commossa si è raccolta per rendere omaggio a un uomo che ha saputo essere medico, amico, cittadino esemplare e guida morale per tanti. La celebrazione, iniziata alle 15, è stata presieduta da don Marco Foschi, che con parole sentite ha ricordato la statura umana del dottor Crociati: "Il suo era un profondo amore per la comunità di Bellaria. Ultimamente, in un colloquio, cercavo di dargli forza di fronte a una malattia che sembrava rinascere sempre. Nonostante la sua razionalità scientifica, trovava la fede in Dio".

Un messaggio altrettanto toccante è arrivato da don Enzo Gobbi, che ha sottolineato come Crociati fosse capace di costruire relazioni autentiche: "Era una persona elevata, colta, ma sempre disponibile al dialogo, un dono prezioso per tutti". Tra i momenti più commoventi, il ricordo del figlio Mauro, che con voce rotta dall’emozione ha dipinto l’immagine di un uomo accogliente, presente e generoso: "Mio padre era tante cose. Cittadino modello, spirito di servizio, una persona perbene. A lui va il mio grazie".

La celebrazione si è conclusa alle 16.03, ma l’atmosfera di affetto ha continuato a vibrare anche quando, alle 16.20, il feretro ha lasciato la chiesa. Un lungo applauso ha accompagnato il passaggio di Giovanni Crociati, quasi a voler prolungare un saluto che la comunità non era pronta a dare. Il dottor Crociati è stato molto più di un medico: è stato il simbolo di una dedizione rara, capace di unire scienza, fede e umanità in un solo cuore. Un cuore che ha smesso di battere, ma che continuerà a pulsare nei ricordi di chi lo ha amato.

Aldo Di Tommaso