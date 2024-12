La città piange Monica Paliaga. Esempio di dedizione e talento

La comunità di Rimini si stringe attorno alla famiglia e agli amici per la scomparsa di Monica Paliaga, figura di riferimento e donna straordinaria che ha segnato il nostro territorio con il suo instancabile impegno.

Monica, venuta a mancare all’età di 50 anni, era un pilastro nell’ambito delle commemorazioni storiche e culturali. Delegata provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, si era distinta per il rigore e la passione con cui organizzava iniziative per ricordare i tragici eventi del confine orientale. La sua dedizione non era solo un tributo alla memoria, ma anche un richiamo alla riflessione collettiva.

Laureata con lode in scienze della comunicazione e psicologia, Monica ha dato un contributo significativo al mondo accademico, insegnando psicologia del linguaggio presso le università di Urbino e Rimini. Autrice prolifica, ha scritto per prestigiose testate come Coaching Time, Performance Magazine e Coach Mag, dimostrando un talento eclettico e una mente brillante.

Ma Monica non era solo un’accademica. Atleta appassionata, ha gareggiato con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e la Squadra Master di Misano Adriatico nelle discipline di velocità e salto in lungo. Con la stessa energia, ha dedicato la sua vita ad aiutare atleti e professionisti a superare sfide e raggiungere obiettivi, offrendo consulenza a squadre e aziende per migliorare coesione e prestazioni.

Nel marzo 2024, il premio “Eccellenza Donna” le era stato conferito a Rimini, un riconoscimento che sottolinea il suo straordinario contributo alla società.

La sua eredità, fatta di dedizione, talento e amore per la comunità, rimarrà un faro per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.