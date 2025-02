La città saluta Mick Mengucci, artista e cittadino del mondo

Serata di musica, parole, immagini e pensieri “alla Mick” per salutare Michele Mengucci, l’artista riminese scomparso a Lisbona a 55 anni. Stasera, alle 19 in Piazza Ferrari, amici di sempre, musicisti, sportivi e compagni di vita si riuniranno per un commiato speciale, in perfetto stile Mengucci: un evento di strada, festoso e pieno di energia, proprio come lui avrebbe voluto.

Nato a Rimini nel 1969, Mick è stato un talento poliedrico, un uomo capace di unire con naturalezza mondi diversi. Ingegnere minerario laureato a Bologna, ha seguito la strada della ricerca e dell’insegnamento, ma la sua vera anima era nell’arte. Musicista, poeta e performer, ha vissuto tra Italia, Portogallo e Brasile, arricchendo ogni esperienza con la sua inesauribile creatività. Le sue sonorità mescolavano ritmi brasiliani, portoghesi e italo-romagnoli, dando vita a uno stile unico e originale che ha portato la sua Rimini nel mondo. Oltre alla musica, Mick ha amato profondamente lo sport, in particolare il basket e il frisbee. Fondatore della comunità frisbistica bolognese e tra i promotori del Paganello, il celebre torneo internazionale di Rimini, ha sempre creduto nello sport come mezzo di aggregazione e libertà.

Dopo il funerale celebrato a Lisbona, dove viveva dal 1998, la sua città gli rende omaggio con un saluto corale. "Se dire che ci mancherà è scontato – scrivono gli amici – di sicuro, nel cuore e nello sguardo dei suoi figli, sarà sempre con noi".

Stasera Rimini ricorderà Mick con la musica, la gioia e la condivisione, celebrando un artista che ha fatto della cultura un ponte tra mondi diversi.