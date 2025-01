La città si accende a febbraio: fiere, eventi e turismo in espansione

Dopo un Sigep col botto e record di visitatori - sempre più internazionali - si annuncia un mese di febbraio ricco di eventi, fiere e congressi, "capaci di trainare le presenze turistiche in città – afferma l’amministrazione comunale –. Il trend di occupazione degli alberghi registra un segno decisamente positivo". Anche grazie ad alcune novità: l’edizione di Pescare show, il salone internazionale della Pesca sportiva e della Nautica da diporto, arriva per la prima volta a Rimini (prima a Vicenza) dal 7 al 9 febbraio, Enada si sposta a febbraio, dal 17 al 19 febbraio, rispetto al solito mese di marzo. E poi la kermesse delle ’bionde’, Beer&Food Attraction con BBT Tech dal 16 al 18 febbraio che, in particolare nei giorni in cui si sovrappongono anche ad Enada (17 e 18 febbraio), "già ad oggi fanno registrare il 75% di riempimento delle strutture ricettive – sottolinea Palazzo Garampi – con continue chiamate ancora in arrivo".

Sempre in Fiera, per due week-end consecutivi, torna anche il Festival dell’Oriente (1 e 2, 8 e 9 febbraio) con tante novità e nuovi spettacoli con artisti provenienti dal Giappone, India, Vietnam, Filippine, Corea, Tibet, Thailandia, Mongolia, Cina, Sri Lanka, Indonesia e molti altri paesi in rassegna. Inoltre, per la prima volta a Rimini, in contemporanea e con un unico biglietto, si potrà partecipare anche al Festival Irlandese: musica, enogastronomia e folklore.

Il palacongressi a febbraio ospita 4 convention aziendali che porteranno circa 5.000 partecipanti e 2 convegni associativi che porteranno circa 2.000 partecipanti. Gli alberghi stanno predisponendo proposte a tema San Valentino, mentre la città si prepara con i suoi inviti a scoprire la città con una serie di iniziative, tra cui l’ingresso agevolato 2x1 ai Musei comunali a tutte le persone che si presenteranno in coppia alla biglietteria venerdì 14 febbraio. Il 15 febbraio viene proposto invece il tour ’Amore e Potere: Sigismondo e Isotta’ che racconta le vicende storiche e amorose della coppia simbolo di Rimini.