La città si apre al mondo. Nuovi voli per Barcellona: "Aeroporto in crescita"

L’aeroporto di Rimini si arricchisce di nuove opportunità di connessione con la Spagna grazie all’arrivo di Vueling, la compagnia aerea low cost spagnola, che ha annunciato l’apertura di una nuova rotta tra Barcellona El Prat e Rimini. A partire dal 2 luglio e fino a settembre, saranno operati due voli settimanali, ogni mercoledì e domenica, con Airbus A320 da 180/186 posti. I biglietti per questa nuova tratta sono già disponibili sul sito della compagnia aerea, offrendo un’importante occasione di collegamento per i viaggiatori e i turisti.

"Un altro tassello fondamentale della crescita del nostro aeroporto e del nostro territorio. Un impegno che Airiminum sta portando avanti con serietà, impegno e determinazione. Il Comune di Rimini è stato e sarà al fianco del nostro aeroporto nel raggiungimento di questi obiettivi". Queste le parole del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che sottolineano l’importanza strategica della nuova rotta per il territorio.

Questa novità si inserisce nel più ampio quadro di sviluppo delle connessioni internazionali dell’aeroporto di Rimini, che punta a rafforzare i collegamenti con le principali città europee. La nuova rotta di Vueling rappresenta un passo significativo in questa direzione, facilitando non solo il traffico turistico ma anche quello commerciale tra la Riviera Romagnola e la capitale catalana.

Ma le buone notizie per i viaggiatori non finiscono qui. Anche nel mese di marzo, in occasione della fiera Key Energy, Rimini sarà collegata con Barcellona grazie ai voli operati dalla compagnia maltese Luxwing. Dopo il primo successo della collaborazione tra AiRiminum, IEG e il Comune di Rimini, che ha portato all’attivazione del volo per Monaco in occasione del recente Sigep, ora si punta a consolidare ulteriormente l’offerta per gli eventi fieristici internazionali.

Dal 5 al 7 marzo, in concomitanza con Key Energy, oltre ai voli per Monaco, Luxwing garantirà anche un collegamento con Barcellona. I voli sono già prenotabili sul sito della compagnia maltese, offrendo un’opportunità strategica per gli operatori del settore energia e sostenibilità che parteciperanno alla fiera.

L’ampliamento delle connessioni aeree rientra in una strategia più ampia volta a rilanciare il ruolo dell’aeroporto di Rimini come hub strategico per il turismo e il business. La nuova rotta estiva di Vueling e i voli speciali di Luxwing confermano l’attenzione crescente verso una maggiore integrazione con le reti internazionali, contribuendo a rendere Rimini una destinazione sempre più accessibile e attrattiva.