La città si ‘consola’ con la danza Migliaia di presenze e hotel pieni

Ancora danza e ancora camere di albergo piene. Quello che si è costruito con la Federazione nazionale danza sportiva è ormai un rapporto che porta eventi e presenze. Dopo le giornate in gennaio con gli Assoluti italiani, tornano le coppie in pista per sfidarsi a ritmi latino-americani e altri più convenzionali. La federazione ha scelto ancora una volta la città per far disputare Super coppa senior e i Campionati italiani assoluti del settore paralimpico della danza sportiva. Dal 10 al 12 febbraio al Play Hall, i campionati relativi alle categorie interessate andranno a coinvolgere una ventina di alberghi convenzionati. In città sono attese alcune migliaia di persone tra atleti e accompagnatori che soggiorneranno per buona parte della durata dell’evento.

Le prime sfide saranno quelle della Super Coppa. Le coppie si cimenteranno nelle discipline danze standard, combinata 10 danze, combinata caraibica, danze latine, boogie woogie. Il 12 febbraio, invece, sarà la volta degli Assoluti Wheelchair, per le danze standard, danze latino americane, freestyle e conventional. La valenza delle gare è data dalla possibilità di qualificarsi alle prossime competizioni internazionale.

Non saranno semplici sfide in pista. L’evento vuole coinvolgere gli spettatori con un mix dato dal carattere sportivo, da quello artistico ed emozionale che gli atleti condivideranno con il pubblico. L’evento è a cura di Federdanza ed ha il patrocinio del Comune di Riccione. Per informazioni sull’evento è possibile utilizzare i canali della stessa Federdanza.