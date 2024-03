La città si vestirà di giallo per il Tour de France. Altri 70mila euro per luci e allestimenti

Rimini pronta a vestirsi in giallo per l’arrivo del Tour de France. Il 29 giugno la Grande Boucle per la prima volta nella sua storia partirà dall’Italia. E la prima tappa sarà proprio quella da Firenze a Rimini. Giovedì si terrà a Firenze la presentazione: ci saranno il direttore generale del Tour Christianne Prudhomme, Dario Nardella, Jamil Sadegholvaad e i sindaci delle altri città di tappa, il presidente dell’Apt Davide Cassani. Intanto Rimini si prepara agli allestimenti. Il Comune ha affidato a una ditta specializzata l’illuminazione in giallo di ponte di Tiberio e Arco d’Augusto in occasione del Tour: la somma è 10.614 euro, include la spesa per l’illuminazione – la settimana dopo – per la Notte rosa. Sempre in questi giorni sono stati stanziati per 27.169 euro per installare totem e cartelli a tema per il Tour (incarico dato a Neon), e altri 31.598 (ad Anthea) per aiuole, piante e i vari allestimenti floreali. Interventi che si aggiungono a quelli già previsti e finanziati.