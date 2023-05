La città sott’acqua Oggi scuole chiuse a Rimini e in provincia Il Mavone fa paura

Scuole chiuse, e stavolta senza eccezioni. Oggi niente lezioni in tutta la provincia di Rimini. Così è stato deciso ieri dal prefetto e dai sindaci, a causa del perdurare dell’ondata di maltempo. A Rimini chiusi anche i centri sociali per anziani e giovani e le strutture diurne per disabili, così come tutti gli impianti sportivi e le palestre comunali. Annullato pure il mercato ambulante.

La città non è stata risparmiata dal maltempo, anche se la situazione di Rimini è risultata meno critica rispetto a Riccione. Diversi i sottopassi chiusi: da quello di via Genghini-Curiel a Viserba, a quelli di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Martinelli a Miramare, e ancora nelle vie Longiano, Firenze, Quinto Miglio. Chiuse al traffico le vie Sacramora, Tonale, Flaminia Conca, Montescudo (lato monte), Bruschi, Mirandola, e ancora Casalecchio, Macanno, Consorziale, Zingarina, Pradella, Quartirolo, Coriano, Acquabona, Palmiri e Varisco. Interdetti gli accessi al parco Ausa e al parco Marecchia, che la pioggia ha ridotto a un vero e proprio lago. Critica la situazione anche al ponte di legno degli scout, rimasto chiuso per ore. Oltre una ventina gli interventi effettuati dagli uomini della protezione civile, tanti anche quelli degli operai di Anthea per la caduta di alberi. Numerosi gli allagamenti tra la Gaiofana, Miramare e altre zone della città.

Momenti di paura per i riminesi che abitano vicino al Mavone. Il torrente è esondato in vari punti, pronto il piano di evacuazione, Messi in allerta anche i residenti di via Coriano, ponte Marano: possibile che pure siano costretti a lasciare casa. La protezione civile è intervenuta anche al canile comunale, allagato: alcuni cani sono stati trasferiti a San Patrignano e altri sono stati messi in sicurezza con l’attivazione delle pompe. Problemi anche in zona mare. "L’acqua è arrivata fino alle cabine. La conta dei danni potremo farla solo nelle prossime ore", spiega Fabrizio Pagliarani, presidente dei bagnini di Confesercenti. In piazzale Kennedy dalle 3 di ieri mattina attivata un’idrovora, per limitare i disagi e controllare i livelli dell’Ausa. Piove sul bagnato (è il caso di dirlo) nel tribunale di Rimini, dove sono noti i problemi di infiltrazioni. Ieri mattina il personale ha dovuto arrangiarsi con i secchi, per contenere l’acqua che cadeva ovunque.

Manuel Spadazzi