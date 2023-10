La città spicca il volo con San Michele: quarantamila all’antica ‘festa degli uccelli’

Oltre 40mila persone alla fiera di San Michele. Anzi: stavolta l’affluenza è stata vicina alle 50mila presenze. Il bel tempo naturalmente ha dato una bella mano, e ha portato a Santarcangelo migliaia di visitatori alla festa già dalla giornata di sabato. "In questa 651esima edizione dell’antica ’fiera degli uccelli’ – sottolineano da Blu Nautilus, che organizza la manifestazione per il Comune – si è vista una folta partecipazione già sabato. Domenica poi, come in passato, è stata la giornata clou". Protagonisti di San Michele sono stati soprattutto gli animali. Tanti in fila per ammirare la mostra dedicata agli uccelli, l’esposizione degli animali da fattoria con cavalli, asini, pony, mucche, pecore, capre, galli, la sfilata dei cani. La fiera ha attirato non solo pubblico dai comuni limitrofi, ma anche dal resto dell’Emilia Romagna, dalle Marche e tanti turisti. Bene le visite guidate nelle grotte e gli altri eventi. "San Michele apre con successo la strada verso la fiera di San Martino – dichiarano gli assessori Garattoni e Zangoli – Ringraziamo gli organizzatori, la Pro Loco e tutte le altre associazioni, nonché gli agenti della polizia locale e le forze dell’ordine per il lavoro svolto".