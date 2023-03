La città va di corsa con la Rimini Marathon

La primavera è nell’aria e la Rimini Marathon ormai è dietro l’angolo, pronta a celebrare nell’ultimo weekend di marzo la sua ottava edizione. Una kermesse festosa, aggregante, una manifestazione che punta a coinvolgere 10mila persone. E presentata ieri con la benedizione dell’olimpionico Stefano Baldini.

"L’obiettivo è quello e visto come stanno andando le iscrizioni, direi che siamo sulla strada giusta per ottenere quei numeri", è fiducioso Simone Campolattano, uno degli organizzatori. Quest’anno, a differenza del recente passato, la novità è rappresentata dalla Half Marathon, vale a dire la sempre classica mezza maratona sulla distanza di 21 km e 97 metri. Ci sarà quella competitiva e quella più goliardica, dove l’importante è partecipare, stare insieme agli altri. Il clou, naturalmente, rimane la corsa sui canonici 42 km e 195 metri, in calendario il 26 mattina alle 9.30.

La partenza verrà data all’Arco d’Augusto, dopo di che i podisti scenderanno verso il mare e punteranno su Misano, per fare poi ritorno a Rimini, con il lungo, suggestivo rettilineo finale che andrà come sempre dal Ponte di Tiberio all’Arco, quartier generale della manifestazione, sede di quel ‘Marathon Village’ che aprirà i battenti nella mattinata di sabato 25. Nel pomeriggio dello stesso giorno sono in programma la Sgr Kids Run, dove i protagonisti saranno naturalmente i bambini (alle 16.30 il via), mentre alle 17 si terrà il raduno nazionale di spingitori di carrozzelle, con almeno una trentina di ‘squadre’ coinvolte.

All’imbrunire, poi, dj-set con Gilberto Gattei alla consolle. Nella giornata di domenica, come accennato, il programma – agonistico e ludico – si apre appunto alle 9.30. Partiranno assieme i concorrenti della maratona, della ‘mezza’ (la Cisalfa Half Marathon competitiva, la Ventina per gli amatori) e saranno ai nastri pure i partecipanti a Le Befane Family Run, nel menù 7 km appena che potranno essere ‘affrontati’ correndo oppure camminando.

Nella passata edizione a imporsi sui 42 km e spiccioli furono Khalid Jbari (2h 19’36’’ il crono) e Federica Moroni (2h 51’43’’), con quest’ultima che sarà nuovamente al via per una conferma. Per il binomio sport & cultura, poi, grazie a una convenzione con il Comune tutti gli iscritti potranno avere un biglietto d’ingresso ridotto per il Fellini Museum. E raccogliendo l’invito di Papa Francesco per fermare la guerra, infine, alcuni podisti correranno esibendo uno striscione di 30 metri con la scritta: "Stop the war! Run for peace!".

Alberto Crescentini