La classe è chiusa "I nostri figli costretti ad andare a scuola in un altro paese"

L’ultima campanella, a Casteldelci, risale ormai al lontano 2012. Nel febbraio di undici anni fa l’amministrazione comunale del borgo della Valmarecchia – 375 anime secondo l’ultimo censimento – annunciava che la scuola primaria avrebbero chiuso i battenti a causa di un numero insufficiente di bambini. A nulla nel tempo sono valse mobilitazioni e raccolte firme, gli appelli alla Regione e al Governo, la discesa in campo della politica. A Casteldelci il crollo verticale della natalità ha prodotto effetti irrimediabili, anche per quanto riguarda i servizi scolastici. Un destino comune, che lega il comune più occidentale della provincia di Rimini (e il più meridionale dell’intera Regione) a tanti altri borghi e paesini grandi come presepi sparsi per l’Appenino, che toccano con mano la crisi delle culle vuote. "All’epoca furono fatte scelte drastiche e non condivise da parte delle istituzioni centrali – spiega il sindaco Fabiano Tonielli –. In quel periodo si pensava che la priorità fosse razionalizzare i costi e tagliare le spese ritenute superflue. Casteldelci, che non poteva contare su un numero sufficiente di alunni, perse materna e primaria. Il Comune si è però subito attivato per difendere il diritto allo studio di bambine e ragazzi del nostro territorio. I minori si appoggiano all’istituto comprensivo di Pennabilli, che è senza dubbio una realtà importante. L’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto in autobus. Andiamo a prendere bambine e bambini, in tutto una trentina, e li portiamo direttamente a scuola. Nel tempo siamo riusciti a ridurre al minimo i disagi legati al trasferimento in un altro Comune".

La denatalità è però uno spauracchio che periodicamente fa capolino e che continua a spaventare gli altri Comuni della vallata. "E’ chiaro che se il trend continuerà ad essere questo, in futuro potrebbero perdersi alcuni presidi oggi fondamentali – dice il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini –. Politica e istituzioni devono decidersi a prendere di petto la questione, ponendosi delle serie domande sul futuro degli enti montani. Se non ci saranno interventi statatali o regionali, non sarà semplice difendere una certa autonomia. Prendiamo ad esempio l’asilo nido. Al momento abbiamo 1112 domande, ma la legge prevede che ci sia un educatore ogni sette bambini. A livello di costi, la situazione diventa difficile da sostenere". Umori simili anche a Sant’Agata Feltria. "Da gennaio ad oggi – spiega il sindaco Goffredo Polidori – ci sono state sei nuove nascite, che per noi è un buon numero. L’amministrazione comunale è scesa in campo per andare incontro alle famiglie. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con il nuovo regolamento che ha portato all’attivazione di un bonus bebè. Facciamo la nostra parte, per limitare il più possibile le ricadute legate allo spopolamento, che interessa indiscriminatamente tutti i comuni montani della nostra Penisola, da Nord a Sud. E’ chiaro però che ci sono alcuni temi, come occupazione, servizi e viabilità, che vanno necessariamente affrontati".

Lorenzo Muccioli