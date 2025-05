La classifica dei nostri parlamentari. Record di presenze per Spinelli. Gnassi e Morrone i più assenti

Ultime ore di trattative nel Pd riminese, per raggiungere l’accordo tra le correnti in vista del congresso. Entro domani va presentata la candidatura (o le candidature...) per il ruolo di segretario provinciale. I ben informati dicono che Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale, è ancora in pole position. Più indietro l’ex consigliera regionale Nadia Rossi. Il Pd sta lavorando da tempo per arrivare a una candidatura unitaria. Ma se salta l’accordo, sarà probabilmente sfida al congresso tra Corazzi e Christian D’Andrea, il vicesindaco di San Clemente. La mancata intesa aprirebbe un conflitto anche sull’elezione dei segretari comunali e di circolo. Scontro che il Pd vuole evitare, vista la pax tra correnti sancita a Bologna: il segretario regionale uscente Luigi Tosiani si ricandida in ticket con Emma Petitti, destinata a diventare vicesegretaria regionale.

Aspettando le mosse del Pd, è tempo di bilanci dell’attività dei parlamentari riminesi. Siamo arrivati al giro di boa: sono già alla metà del loro mandato. Sul sito di Openpolis, la fondazione che monitora l’attività parlamentare e amministrativa e le opere pubbliche, sono disponibili tutti i dati sull’attività di deputati e senatori. Tra i nostri, il record di presenze in aula alle votazioni è di Mimma Spinelli. La senatrice di Fratelli d’Italia ha partecipato al 95,2% delle votazioni, era lontana dall’aula per "missioni" autorizzate nel 4,5% dei casi, mentre è risultata assente solo a 22 votazioni, lo 0,3% del totale. Restando a Palazzo Madama, presente all’86,1,% delle votazioni Marco Croatti. Il senatore del M5s è stato assente al 10,3% delle votazioni. Per lui anche 234 missioni. Alla Camera, tra i nostri la più presente è stata fin qui Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia: ha partecipato al 95,2% delle votazioni, assente nel 4% dei casi. Il leghista Jacopo Morrone presente soltanto al 32,1% delle votazioni, ma nel 60,4% dei casi era impegnato fuori dall’aula in missioni (è il presidente della commissione d’inchiesta sui rifiuti illeciti). Infine, Andrea Gnassi del Pd ha partecipato al 60,9% di votazioni. Assente nel resto dei casi e per lui zero missioni.

Manuel Spadazzi