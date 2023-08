La clinica Montanari spegne 110 candeline

La Casa di Cura Montanari a Morciano festeggia 110 anni di storia. Venerdì scorso si è celebrata la festa d’estate della Clinica, con più di 300 partecipanti, tra medici, infermieri e staff, che hanno brindato ai 110 anni di Casa di Cura Montanari. Era il 1 agosto 1913 quando fu aperta la clinica ad opera del nonno Prof. Ernesto Montanari. Tanti gli aneddoti, i ricordi e la gratitudine in una serata a suo modo storica. "Oggi la casa di cura ha 80 letti – ha ricordato Luca Montanari – suddivisi in due reparti uno di chirurgia polispecialistica con autorizzazioni per la chirurgia generale, l’ortopedia, l’urologia, la otorinolaringoiatria e l’oculistica ed uno di medicina e di lungodegenza. Il reparto operatorio è dotato di tre sale operatorie e di due ambulatori per la chirurgia ambulatoriale. Abbiamo un laboratorio analisi interno e un servizio di radiodiagnostica con una tac ed una rnm da 1,5 tesla oltre dalla radiologia tradizionale. Abbiamo inoltre numerosissimi ambulatori specialistici ed un servizio di fisioterapia e di endoscopia polispecialistica urologica, gastroenterologica, otorinolaringoiatria. Questo ha permesso di eseguire nel 2022 4.000 interventi chirurgici oltre a 467 interventi ambulatoriali maggiori nelle varie branche autorizzate, ed a 1648 interventi di cataratta in pazienti provenienti da tutte le regioni d’Italia. I ricoveri sono stati 4735 e le prestazioni ambulatoriali 235.000".

Ed ancora: "Ma la crescita non si ferma solamente a casa di cura, ci siamo anche dedicati allo sviluppo di una rete di ambulatori nel territorio. Nel 2016 abbiamo acquisito a Riccione l’ambulatorio ortopedico e fisioterapico Exis e nel 2019 Nuova Medicina 2000 a San Giovanni in Marignano – Cattolica ed il Poliambulatorio Santarcangelo con la nascita di Gruppo Montanari Salute. Nel 2020 il dottor Santucci decise di cederci il Poliambulatorio Valturio a Rimini e venne acquisito a Riccione il poliambulatorio denominato Exis 1000. Un saluto ed un ringraziamento va a tutto il personale che giornalmente collabora con noi nelle varie sedi cercando di rendere più semplice e proficuo il nostro impegno professionale".

lu.pi.