La colonia Adriatica è pericolosa Dieci giorni per sgomberarla

La ex colonia Adriatica al Marano va sgomberata. L’ordinanza contingibile e urgente firmata dalla commissaria Rita Stentella non lascia spazio ad alcun dubbio. La decisione è stata presa dopo i ripetuti sopralluoghi effettuati da Geat negli ultimi anni, di cui l’ultimo a fine maggio. Non ci sono le condizioni di agibilità dell’immobile che risulta "fortemente fatiscente… si staccano parti della copertura e calcinacci con notevole pericolo per la sicurezza degli avventori e del soggetto terzo che permane nell’immobile". Ad avere la propria attività nell’immobile è il ceramista Giorgio Giulianelli che fino ad oggi ha sempre resistito come scritto negli atti del Comune: "Nonostante le reiterate intimidazioni di sgombero, permane l’occupazione di parte dei locali da parte del signor Giulianelli". L’artigiano avrà dieci giorni di tempo per lasciare l’immobile. Se Giulianelli crea le proprie opere nelle stanze dell’Adriatica fin dal 1976, ed ha sempre resistito, c’è un motivo. "Mi ero trasferito qui quando ancora l’edificio era di proprietà del comune di Carpi – racconta –. Nell’acquisirla l’amministrazione comunale di Riccione per contratto, in caso di sfratto, si era impegnata a trovarci un’analoga sistemazione altrove, ecco perché anni fa quando era stata emessa la prima ordinanza di sgombero mi ero appellato a un legale".

Oggi Giulianelli deve fare i conti non solo con l’ordinanza, ma anche con le decisioni della curatela fallimentare. Il 12 ottobre lo stabile dell’Adriatica andrà all’asta giudiziaria assieme alla colonia Reggiana. Sarà questo l’epilogo di una vicenda che ha attraversato un ventennio e che doveva dare a Riccione uno dei poli turistici più importanti dell’Adriatico: Futurismo. La ex colonia Adriatica era infatti di proprietà della società Kiron srl, che avrebbe dovuto farne un fiore all’occhiello dell’offerta turistica insieme alla Reggiana. Sono passati 19 anni da quando la società ebbe in concessione i due immobili, e del progetto Futurismo non si è visto nulla. Nel frattempo Kiron è fallita ed oggi per gli edifici si avvicina l’asta giudiziaria. Anche Giulianelli vede ‘il capolinea’ dopo essersi visto arrivare "lo sfratto entro il 15 settembre". L’artista ora valuta le alternative. "Ho chiesto in passato che mi venisse offerta un’altra sede, o la possibilità di avere anche un permesso temporaneo per realizzare un laboratorio nel mio terreno sulla Flaminia, ma ogni richiesta è caduta nel vuoto. Mi dicono che nel mio campo potrei operare usando un mezzo mobile su ruote, ma ogni sei mesi dovrei cambiare posizione". Infine: "Mi dispiace tanto perché così cessa l’attività dell’ultimo maestro ceramista vasaio, uno degli ultimi della regione, unica esistente tra Riccione e dintorni".

Nives Concolino

Andrea Oliva